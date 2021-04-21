Церемонию награждения «Золотой маски — 2021» будут транслировать онлайн

22 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» состоится церемония награждения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году на нее претендуют 56 спектаклей.
Мероприятие начнется в 19 часов по Москве и продлится ориентировочно 3 часа.
В этом году организаторы премии дадут зрителям возможность наблюдать за событием онлайн. Видеотрансляция в реальном времени пройдет в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также на партнерской площадке Rambler.
Добавим, что в творческую команду создателей церемонии награждения в 2021 году вошли режиссер Нина Чусова, драматург и режиссер Женя Беркович, художник Зиновий Марголина, а также актрисы Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Светлана Мамрешева и Варвара Шмыкова.