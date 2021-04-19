В Театр Олега Табакова вернется спектакль «Страсти по Бумбарашу»

Грядущим летом в Московском театре Олега Табакова возродят музыкальный спектакль «Страсти по Бумбарашу» по стихам Юлия Кима.

Впервые эта постановка увидела свет в 1993 году и не сходила со сцены 18 лет, объездив с гастролями полмира. Сам Табаков хотел, чтобы она вернулась в репертуар театра, но уже с новыми, молодыми артистами.

«Я всегда держал в памяти эту работу как мой долг Олегу Павловичу. Я выполню этот долг с радостью, потому что я помню, как он любил этот спектакль», — говорит режиссер Владимир Машков.

Напомним, это история о солдате, который вернулся с Первой мировой войны в родную деревню, а там полным ходом идет Гражданская война. И как теперь быть человеку, который всей душой не хочет больше воевать, — непонятно. Нынешние создатели спектакля считают, что он будет восприниматься актуально и в наши дни.

Добавим, что в постановке заняты 45 актеров — это почти вся труппа Театра Олега Табакова, а также студенты местной театральной школы.

Обновленный спектакль покажут 18, 19, 29, 30 июня, а также 9 и 10 июля.

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