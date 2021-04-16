Никита Ефремов сыграет своего деда Олега Ефремова в новом аудиоспектакле

30 апреля в приложении Мобильного художественного театра выйдет новый аудиоспектакль, посвященный юбилею «Современника». В этой постановке голосами молодых актеров будет рассказано, как и кем создавался знаменитый московский театр на Чистопрудном бульваре. Зрители услышат монологи начинающих свой путь Олега Ефремова, Галины Волчек, Лилии Толмачевой, Олега Табакова, Евгения Евстигнеева и других артистов, стоявших у истоков легендарной труппы.

Предполагается, что слушатель должен будет включить эту запись у входа в театр и отправиться в 50-минутную прогулку по бульварам столицы, открывая для себя Москву 50-х годов. Кроме историй, связанных с пройденными местами, пользователь услышит и приятную современную музыку.

«Наш спектакль будет про настоящий театр против фейка, про свободу, про сопротивление пошлости, нелюбви, и о том, во что это выливается. А рассказывать об этом будут молодые артисты театра которым сейчас по 20 лет», — цитирует журнал «Театр» директора проекта Алексея Киселева.

Кстати, в постановке задействован и 32-летний Никита Ефремов — он озвучит своего деда Олега Ефремова.

Пока что у спектакля нет даже названия. Но в ожидании него можно прослушать два десятка других аудиопостановок, которые доступны в бесплатном приложении МХТ.

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