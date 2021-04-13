Девочка-подросток против темных сил: РАМТ поставил спектакль «Василисса»

13 апреля РАМТ представит новый спектакль «Василисса» по пьесе молодого драматурга Марии Малухиной, написанной специально для театра в его мастерской детской драмы «10 минус». Постановка представляет собой роуд-муви по суровым пейзажам русского фольклора. Зрителей ждет встреча с мрачными силы природы, которые стремятся напугать человека. А противостоять им будет юная девушка Василисса (да, именно с двумя «с»), которая затерялась на дороге из детства во взрослую жизнь.

Главная героиня, с одной стороны, боится показаться странной, а с другой — не хочет жить как все. Как и любой подросток, она ищет себя, сталкиваясь со страхом, первой любовью и необходимостью выбора.

«Мне кажется важным размывать границы назидательности в спектаклях для детей и подростков «это хорошо — это плохо» и говорить о полутонах, о неоднозначности реального мира. О зле, которое порой неочевидно и привлекательно, и добре, которое бывает неискренним и напоказ, — говорит режиссер спектакля Филипп Гуревич. — В мире абсолютной нетерпимости, которая делит людей на своих и чужих, Василисса выбирает терпеливое принятие другого. Что если попытаться понять, а не идти в бой? Что если вступить в диалог с непохожим, даже если страшно? Что если чужой не так уж и отличается от тебя самого?»

В постановке заняты Полина Лашкевич, Денис Фомин, Полина Виторган и другие актеры.

Спектакль покажут на малой сцене РАМТ 13, 17, 18, 24, 25 апреля, 1, 15 мая и 12 июня.

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