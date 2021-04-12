Никита Пресняков приглашен в спектакль «Безымянная звезда» в Губернском театре

29-летний певец Никита Пресняков пробует себя в качестве драматического артиста. Звездный внук Аллы Пугачевой заявлен на репетиции в Губернском театре Сергея Безрукова: там готовят новый спектакль «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна. Зрителям эта история известна по одноименному советскому фильму Михаила Козакова 1978 года. И вот Никите предстоит сыграть в ней главную роль — астронома Марина Мирою.

Постановка планируется музыкальная, но драматическая и с применением современных технологий. Ее жанр создатели определяют как электродраму. Из-за большого количества музыки в произведении было решено пригласить поющего артиста.

«Я сказал, что вижу это как мюзикл, и предложил, чтобы в главной роли был приглашенный артист, но не драматический, а вокалист, поп-звезда. Так диктует материал: в пьесе заложена инаковость этого персонажа, учитель Мирою резко отличается от своего окружения», — цитирует сайт MK.ru режиссера постановки Александра Созонова.

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Добавим, что для молодого Преснякова это будет уже третья роль в театре. Вместе с ним главного персонажа репетируют актеры Антон Соколов и Эдуард Айткулов. Главную женскую роль — Моны — готовят артистки Анна Снаткина и Вера Шпак.

Эскиз спектакля будет представлен 2 июня на церемонии открытия летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Премьера запланирована на сентябрь 2021 года.

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