«Из «Ленкома» меня выгнали»: Ирина Основина объяснила, почему не задерживалась в театрах

Актриса Ирина Основина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее все время выгоняли из театров.

«У меня в молодости не было ни квартиры, ничего. Из молодежного театра ушла. Из «Ленкома» меня выгнали. Правду говорила. Как моя подруга пошутила: «Она по всем театрам прошлась. Правду скажет. Ее раз — и выгоняют». Ирина Основина

Как отметила актриса, она действительно не умеет держать язык за зубами.

«Возьму что-нибудь ляпну. Может это от воспитания. Может я сама во всем виновата. В те годы сделала аборт. Я была не готова растить ребенка. Даже лица того мужчины, от которого забеременела, не помню. Это была случайная связь. Мне все в те годы хотелось узнать. Тусовки, рокеры, театры, репетиции. Мне бы ребенок очень сильно мешал», — заявила она.

Напомним, что Ирина Основина прославилась по сериалу «Склифосовский». В нем она сыграла старшую медсестру Фаину Игоревну.

Смотрите также: