«Бунта никакого нет»: Варшавер рассказал, почему Захарова не занята в спектакле «Поминальная молитва»

Ранее стало известно, что актриса отказалась от главной женской роли в постановке.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему актриса Александра Захарова не появится в спектакле «Поминальная молитва», роль в котором ей ранее активно предлагали.

«На самом деле, я предложил Александре Марковне сыграть в «Поминальной молитве» Голду, жену Тевье-молочника. Она отказалась. Это ее право. Она — ведущая артистка. Сказала: «Можно, я не буду». Не объяснила свое решение. У нас в театре есть те, кто просто гениально сыграл в этом спектакле вместо нее». Марк Варшавер

По словам директора, дочь покойного худрука Марка Захарова никто и никогда в театре не притеснял.

«Бунта никакого нет. Просто она отказалась от этой роли. Я не стал спрашивать о причинах такого ее решения», — заметил он.

Ранее стало известно, что Александра Захарова по каким-то своим причинам отказалась от роли Голды в знаменитой постановке. Добавим, что спектакль восстанавливал актер Александр Лазарев по решению, принятому Марком Варшавером.

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