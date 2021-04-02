«Я уже 42 года отдал театру»: Варшавер назвал человека, который должен стать худруком «Ленкома»

По словам директора, лично он не имеет возможности назначать на эту должность.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, кто должен стать худруком театра. По слухам, на эту должность некоторые предлагают актера Александра Лазарева.

«Что касается Лазарева, которого прочат на роль худрука, то не я решаю этот вопрос. Я не министр культуры и не назначаю худруков. У меня есть ответ на вопрос, кто может стать худруком – это Варшавер Марк Борисович. Я считаю, что художественный руководитель, прежде всего, — это организатор творческого процесса. Я 42 года отдал театру. Восстановил его. В него же войти нельзя было. Сегодня это восстановленный памятник архитектуры. Причем за внебюджетные деньги. Красота, созданная в театре, была бы никакой, если бы в нем не было творчества». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, после ухода из жизни Марка Захарова он направил все силы, чтобы театр обновлялся и развивался.

«Моя логика — должно быть много новых спектаклей. К июлю будет шесть новых постановок. Именно я принял решение, что надо восстановить спектакль «Поминальная молитва». Сейчас в театре главная задача — формировать вторые составы, чтобы все актеры могли играть в спектаклях репертуара.

Мы сделали 58 вводов в текущий репертуар. Артисты, которые закончили театральный вуз, хотят играть. Им надо давать возможность себя показать. У нас все новые спектакли в двух составах. Актеры получили работу. В нашем театре выходить на сцену выгодно», — сказал Варшавер.

Напомним, что должность худрука в «Ленкоме» постоянно вакантна после ухода из жизни мастера. Марк Варшавер занимает пост директора с расширенными полномочиями.

Смотрите также: