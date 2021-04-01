«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых задействована»: Захарова ответила Варшаверу

По словам актрисы, кто-то специально распускает про нее слухи.

Актриса Александра Захарова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слова директора «Ленкома» Марка Варшавера, что она, как он считает, отказывается выходить на сцену в некоторых постановках.

«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых была задействована. Это все чьи-то фантазии. Я вообще не хочу по телефону что-то пояснять. Не даю интервью». Александра Захарова

Ранее Марк Варшавер заявил, что Александра Захарова отказалась от роли Голды в восстановленном спектакле «Поминальная молитва». Этой постановкой занимался актер Александр Лазарев.

Также Варшавер отмечал, что Александра Захарова не входит в творческий совет театра. Причина кроется в том, что она, как он выразился, настроена против руководства. Актриса со своей стороны считает, что Варшавер всеми способами выживает ее из театра.

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