Людмила Гурченко и ее любимые мужчины
Видео
Прически, которые идут всем! Ну почти
Видео

«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых задействована»: Захарова ответила Варшаверу

По словам актрисы, кто-то специально распускает про нее слухи.

«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых задействована»: Захарова ответила Варшаверу
Александра Захарова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Александра Захарова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слова директора «Ленкома» Марка Варшавера, что она, как он считает, отказывается выходить на сцену в некоторых постановках.

Марк Варшавер
Марк Варшавер. Фото: Globallookpress.com

«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых была задействована. Это все чьи-то фантазии. Я вообще не хочу по телефону что-то пояснять. Не даю интервью».

Александра Захарова

Ранее Марк Варшавер заявил, что Александра Захарова отказалась от роли Голды в восстановленном спектакле «Поминальная молитва». Этой постановкой занимался актер Александр Лазарев.

Также Варшавер отмечал, что Александра Захарова не входит в творческий совет театра. Причина кроется в том, что она, как он выразился, настроена против руководства. Актриса со своей стороны считает, что Варшавер всеми способами выживает ее из театра.

Смотрите также: 

Тэги

Александр ЛазаревАлександра ЗахароваМарк ВаршаверСпектакль "Поминальная молитва"Театр "Ленком"