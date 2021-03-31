«Поминальную молитву» поставил Захаров»: Варшавер не оценил идею сделать Лазарева худруком «Ленкома»

Вокруг легендарного театра в последнее время ходит много различных нехороших слухов.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер не оценил идею сделать новым худруком театра актера Александра Лазарева. Именно он недавно удачно восстановил спектакль «Поминальная молитва», чем вызвал огромное одобрение публики.

Как отметил Марк Варшавер, Александр Лазарев действительно прекрасно справился со своей задачей. По его словам, восстановление спектакля и постановка с нуля — две разные вещи. Это была лишь первая проба, которую он доверил актеру. И тот, как считает Варшавер, надежды полностью оправдал.

«Но это не самостоятельная постановка. «Поминальную молитву» поставил гениальный Марк Захаров. И сейчас в ней работают артисты уникальной труппы, которую воспитал Марк Анатольевич». Марк Варшавер

Напомним, что после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова полтора года назад должность худрука остается в театре вакантной. Сегодня Марк Варшавер является директором с расширенными полномочиями, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: