«Она настроена против»: Варшавер объяснил, почему Захаровой нет в творческом совете

Как отметил директор «Ленкома», ему пока не удается найти общий язык с дочерью покойного худрука Марка Захарова.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что дочь покойного худрука театра, актриса Александра Захарова, не входит в творческий совет культурного учреждения.

«Как она может входить в творческий совет, если она настроена против нынешнего руководителя театра? В его состав входят только единомышленники, которые счастливы, что есть такой директор, который заботится о коллективе, о том, чтобы все актеры играли роли, а не только бегали в массовке». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, Александра Захарова по-прежнему играет в постановках. При этом считает, что директор хочет снять ее со спектаклей. По его словам, он просто готовит вторые составы актеров, чтобы спектакли не отменялись и в случае чего была замена главных действующих лиц. Директор заверил, что ни одну роль у Захаровой пока не забрали, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марк Захаров ушел из жизни в 2019 году. Теперь Марк Варшавер занимает должность директора с расширенными полномочиями. Нового худрука в театр не взяли.

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