«МХАТ тогда загнивал»: Шкловский объяснил, почему Ефремов ушел из «Современника»

Актер Олег Шкловский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему худрук «Современника» и его создатель Олег Ефремов в 1970 году покинул свое детище и возглавил МХАТ.

«В то время я работал в театре «Современник» с Олегом Ефремовым. Когда я пришел туда, то он меня поздравил, представил всей труппе. Сказал: «Это Олег Шкловский. Что он вытворяет на сцене!» Но была еще одна новость. Все в этот момент затаились. И тут он говорит: «Я покидаю театр «Современник» и ухожу во МХАТ». Это было все в один день». Олег Шкловский

Как отметил Олег Шкловский, возглавить МХАТ Олега Ефремова попросила лично министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

«МХАТ тогда загнивал. Его было необходимо поднять. Представляете, что было с актерами, которые были фактически его детьми. У них был плач Ярославны. Просто рыдания. Это был страшный день», — сказал актер.

Олег Шкловский 20 лет проработал в театре «Современник». Затем он ушел из профессии, но вернулся к актерской деятельности в конце девяностых годов.

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