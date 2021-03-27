«Нашла коса на камень» с Дюжевым и другие спектакли, которые покажут онлайн 27 марта

27 марта отмечается День театра, и в эту дату многие труппы страны ставят особенные спектакли. Но в условиях пандемии с живыми показами туго, и онлайн-трансляции заняли прочную позицию в театральном мире.

Так, 27 числа Московский Губернский театр покажет в Сети свою собственную постановку «Нашла коса на камень», основанную на произведениях Александра Островского. Режиссером выступил художественный руководитель труппы Сергей Безруков, главные роли исполняют Дмитрий Дюжев, Карина Андоленко, Григорий Фирсов и Людмила Менчинская.

По сюжету, в праздную Москву, где каждый озабочен лишь тем, как весело провести время и найти себе выгодную партию, приезжает странный человек. Эдакий наивный провинциал, не сорит деньгами, хоть и не беден, честный до глубины души. И вот этот нелепый для столицы герой, которого угораздило еще и влюбиться, включается в борьбу за первую красавицу Москвы, у которой и так нет отбоя от женихов.

Трансляция спектакля пройдет на портале Культура.РФ, начало — в 22:00.

Там же можно посмотреть записи и других постановок:

14:00 — «Гиперболоид инженера Гарина» Московского драматического театра «Сфера»;

14:00 — «Таланты и поклонники» Малого театра;

16:00 — «Время женщин» театра «Современник» на Чистопрудном бульваре;

16:00 — «7 самураев» театра «Практика»;

18:00 — «Три товарища» театра «Современник» на Чистопрудном бульваре;

18:00 — «Сны господина де Мольера» театра «Ленком».

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