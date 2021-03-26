Екатерина Варнава сыграет зрелую женщину-режиссера, влюбившуюся в молодого танцора

Театр на Бронной разослал сообщение о том, что в связи с личными обстоятельствами актриса Алла Сигалова не будет принимать участие в спектакле «Игра в танго», премьера которого должна состояться 30 марта. Теперь на главную роль в этой постановке назначена Екатерина Варнава, ранее дебютировавшая на этой сцене в спектакле «Бульба. Пир». 62-летняя Сигалова продолжит работу над проектом, но только в качестве хореографа.

Из-за рокировки актрис театр отменил специальный показ спектакля для прессы, намеченные на 29 марта. Про перенос первых показов для зрителей 30 и 31 числа в 19 часов не сообщается.

Добавим, что речь идет о пьесе Саши Денисовой. По изначальной задумке, хореограф Алла Сигалова и артист балета Большого театра Игорь Цвирко должны были сыграть зрелую женщину-режиссера и молодого танцора, между которыми в процессе написания нового сценария вспыхнул роман. Танцы в этой истории играют не меньшую роль, чем слова. И теперь воплощать данный сюжет на сцене будет Екатерина Варнава, которая, кстати, весьма неплоха в танцах.

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