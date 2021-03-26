«Не исключаю, что кто-то мог столкнуться с проблемами»: Образцова о харассменте в Большом театре

При этом прима-балерина заявила, что сама никогда не сталкивалась с домогательствами.

Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова не исключила, что некоторые девушки сталкивались с домогательствами в Большом театре. Правда, саму ее, как она уверяет, к счастью, минула эта незавидная участь.

Как отметила Образцова, она все свободное время уделяет своей семье, поэтому редко с кем-то из балерин неформально общается. После репетиций и выступлений звезда спешит домой.

«Не исключаю, что кто-то мог столкнуться с такими проблемами. Театр — это богатый мир, в котором заняты самые разные люди… За себя могу сказать, что весь свой репертуар я станцевала без какого-либо блата: никому не платила, ни с кем не рассчитывалась. И все примы, и премьеры, которых я знаю, получили свои роли заслуженно благодаря своему таланту».

Евгения Образцова

Ранее артист балета Николай Цискаридзе утверждал, что в Большом театре процветает харассмент. На этот счет Образцова заметила, что такой человек, как Цискаридзе, безусловно, имеет право высказывать свою точку зрения, сообщает «Комсомольская правда».

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