Знаменитый балет «Лебединое озеро» Большого театра покажут в YouTube

Запись постановки будет доступна в Сети 27 и 28 марта.

«Лебединое озеро» — пожалуй, самый известный балет в мире. Если вы его еще не видели, то знайте — в конце марта у всех пользователей Сети появится возможность увидеть эту постановку в исполнении артистов Большого театра в формате видеотрансляции.

В честь Международного дня театра и дня рождения Большого — 27 марта на YouTube-канале труппы станет доступна запись легендарного балета. Начало в 19 часов, видео будет доступно до конца суток 28 числа по московскому времени.

Кстати, именно Большой театр поспособствовал тому, чтобы мир был одарен этим шедевром. Свой первый балет Петр Ильич Чайковский написал по заказу именно этого учреждения, соблазнившись довольно значительным по тем временам гонораром — 800 рублей. Будучи поклонником балета, известный композитор, однако, полагал, что данный жанр — «вещь, не имеющая прочного существования». Но созданием «Лебединого озера» Чайковский изменил не только свой взгляд на балет, но и привел этот вид искусства в новое качество.

Больше интересных деталей истории «Лебединого озера» можно найти на сайте Большого театра.

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