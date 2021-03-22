«Москва, Черемушки»: Большой театр покажет единственную оперетту Дмитрия Шостаковича

В свое время автор знаменитых симфоний написал легкое произведение про московскую жизнь.

Большой театр готовит необычную премьеру: впервые на его Камерной сцене прозвучит настоящий раритет — единственная оперетта Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки». Знаменитый композитор написал это легкое по характеру произведение в 1958 году «по настоятельным просьбам» главного дирижера Московского театра оперетты Григория Столярова. В итоге музыка получилась без сложностей и высоких взлетов, она оказалась простая, веселая и даже немного танцевальная.

А сюжет, кстати, был абсолютно злободневным. Его составили комические перипетии, связанные с массовым переселением из старых московских коммуналок в новые жилые кварталы, — уже ставший нарицательным для столицы «квартирный вопрос».

Произведение вызвало большой интерес у публики, которая привыкла, что из-под пера Шостаковича всегда выходит нечто масштабное и грандиозное. Через два года после театральной премьеры на основе данной оперетты режиссер Герберт Раппапорт снял фильм «Черемушки».

Новую постановку готовят режиссер Иван Поповски (ученик Петра Фоменко), архитектор Сергей Чобан и дирижер Большого театра Павел Клиничев. Премьерные показы пройдут с 25 по 28 марта.

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