«Это наговор. Вранье»: Марк Варшавер ответил на слухи о своем уходе из «Ленкома»

Как отметил директор театра, он в первый раз слышит такую информацию.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответил на слухи, что может в самое ближайшее время покинуть театр, которому отдал огромное количество лет.

«Это наговор. Вранье. Эти не мое руководство так говорит. Если мне об этом руководство скажет, тогда я буду комментировать. Я первый раз такое слышу. Если скажут: «Марк Борисович, достаточно. Кто-то поработает другой». Тогда будет разговор. Я не знаю, о чем речь и даже не хочу это комментировать. Я 55 лет руковожу театрами. Думаю, что меня знают все руководители и многие другие люди».

Марк Варшавер

Ранее в СМИ прошла информация, что директор «Ленкома» Марк Варшавер может в самое ближайшее время оставить свой пост. На его место сегодня активно прочат Анну Волк — директора театра ЦДР.

Заметим, что она трудилась за свою карьеру в нескольких театрах. Причем уже занимала одну из должностей — помощника режиссера — и в «Ленкоме» при нынешнем директоре Марке Варшавере.

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