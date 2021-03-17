Театральный переворот?: Варшавер может уступить должность директора в «Ленкоме» женщине

Директор «Ленкома» Марк Варшавер может в самое ближайшее время оставить свой пост. На его место прочат Анну Волк. Ранее она трудилась в нескольких театрах. Причем уже занимала одну из должностей и в «Ленкоме» при нынешнем директоре Марке Варшавере.

Впрочем, смену в руководящем составе некоторые телеграм-каналы ставят под большое сомнение. Марк Варшавер — фигура очень значительная и влиятельная. Он имеет большой авторитет среди директоров столичных театров.

Ранее появилась информация, что в «Ленком» перейдет на работу известный питерский режиссер Юрий Бутусов. На данный момент он является главным режиссером Театра имени Вахтангова, сообщает МК.

Напомним, что Марк Варшавер с 1986 года является директором театра «Ленком». На административную работу он перешел за семь лет до этого назначения. С 2019 года Марк Варшавер — директор «Ленкома» с расширенными полномочиями. Такими правами его наградил коллектив после смерти художественного руководителя театра Марка Захарова.

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