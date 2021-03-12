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«У нас были сложности в определенный момент во взаимоотношениях»: Зудина о трениях с Машковым

Как отметила актриса, они помирились благодаря ее покойному мужу.

«У нас были сложности в определенный момент во взаимоотношениях»: Зудина о трениях с Машковым
Марина Зудина с мужем и Владимир Машков. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марина Зудина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что у нее были сложные отношения с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым.

Марина Зудина с дочкой и Владимир Машков
Марина Зудина с дочкой и Владимир Машков. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«У нас были сложности в определенный момент в отношениях, но вот этот памятник «Атом Солнца»… Это как будто Олег Павлович пришел, взял нас за руки и сказал: «Ребята, посмотрите друг на друга другими глазами». Мне кажется, что мы достойно преодолели какие-то сложности в наших отношениях, и все благодаря Олегу Павловичу. Он нам помог».

Марина Зудина

Как отметила Зудина, в Театре Табакова она играет только в спектакле «Чайка».

«Спектакль идет один раз в месяц, и было время, когда меня это не устраивало. Когда я говорила о нехватке ролей, то была плохая эпидемиологическая ситуация. Я была в отпуске, играла редко. Я не испытываю сегодня чувства обиды. Никто и никому ничего не должен. Все должно делаться по любви. Я бы вообще не с любым режиссером стала работать», — заметила Зудина.

Напомним, что народный артист Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году. Марина Зудина подарила ему двух наследников — сына Павла и дочь Машу.

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