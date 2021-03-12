«В театре платят в десятки раз меньше, чем в кино»: Марк Варшавер высказался о зарплатах актеров

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о зарплатах актеров в театре и кино.
«Кинематограф всегда платил больше, чем театр, но умный актер никогда в жизни не променяет роль в театре на кино. Можно задуматься, конечно, о работе в кино, если там интересный режиссер. Актер все равно должен играть в театре, хоть там и платят в десятки раз меньше.
Берут на съемки в кино актеров, которые реализованы в театре, которые являются важными артистами. Выгоднее там, где высокое творчество. Диалог между зрителем и актером может быть только в театре. В кинематографе снял кусочек, и уже, как правило, переделать нельзя. А в театре можно».
Как отметил Варшавер, если в «Ленкоме» актер откажется от роли ради работы в кино, то второй раз ему роль просто не предложат.
«Потерять роль в драматическом театре никто не хочет. Хороший театр тот, где есть хорошие режиссеры. Театр не с вешалки начинается, а с режиссера», — заметил Марк Варшавер.
Ранее в СМИ широкое обсуждение получили размеры зарплат некоторых актеров в кино. Выяснилось, что звезды зарабатывают за один съемочный день от 150 до 300 тысяч рублей.