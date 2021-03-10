«Меня начинает подшатывать»: Домогаров рассказал, как тяжело ему дается роль Ричарда III

В сентябре 2020 года в Театре имени Моссовета состоялась шекспировская премьера «Ричард III» с Александром Домогаровым в роли короля. Сам народный артист РФ признался, что труппа обсуждала эту пьесу около пяти лет, в актерской среде таких серьезных произведений немного побаиваются. Но в постановке режиссера Нины Чусовой старинная история о тирании и придворных интригах получилась такой, что зрители выходят из зала и удивляются: «А вроде как-то ничего и не изменилось».

Домогаров отметил, что лично для него в этом спектакле было важно показать другое — зависимость короля от его матери. Мол, Ричард III стал таким жестоким, потому что в детстве его не любили.

Эту роль актер называет сложно для себя — и профессионально, и физически.

«Выходя на определенную сцену во втором акте, начинаю думать о том, что мне необходимо просто физически продержаться 25 минут и «собраться к рывку в финале», — рассказал Домогаров изданию 7days. — Меня начинает немного подшатывать, подкачивать. Иногда Чусова это видит, спрашивает: «Что, совсем нет сил?» Отвечаю: «Умираю…»

Добавим, что ближайшие показы «Ричарда III» пройдут 20 и 28 марта, 3, 10 и 17 апреля.

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