«Я просто наблюдал и улыбался»: Бондарчук заявил об одной породе учеников Школы-студии МХАТ

Его мать Ирина Скобцева и вторая жена Паулина Андреева учились в этом учебном заведении.

Актер и режиссер Федор Бондарчук в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» заявил, что ученики Школы-студии МХАТ не похожи на других. Дело в том, что его мать народная артистка РСФСР Ирина Скобцева и вторая жена актриса Паулина Андреева окончили в разное время именно это культурное учреждение. Кстати, сам он учился во ВГИКЕ.

«Они обе из школы-студии МХАТ и это какая-то одна порода. Связывает их Московский художественный театр. Я просто наблюдал и улыбался». Федор Бондарчук

Как отметил Бондарчук, его мать и жена могли часами болтать о Школе-студии МХАТ. При этом у них огромная разница в возрасте.

Также он вспомнил, как жена и актер Игорь Верник организовали для Скобцевой встречу с учениками Школы-студии МХАТ. Студенты долго не отпускали легенду, задавая ей вопросы.

Напомним, что Ирина Скобцева ушла из жизни в октябре прошлого года. Паулина Андреева родила сына Ваню Бондарчуку в начале марта этого года.

Смотрите также: