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Отошла от дел: Паулина Андреева потеряла все свои роли в МХТ имени Чехова за последний год

На днях актриса впервые стала мамой.

Отошла от дел: Паулина Андреева потеряла все свои роли в МХТ имени Чехова за последний год
Паулина Андреева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Паулина Андреева, которая 2 марта впервые стала мамой, потеряла за последнее время все свои роли в спектаклях МХТ имени Чехова. В этом культурном учреждении она, напомним, служит с 2011 года.

Паулина Андреева с мужем
Паулина Андреева с мужем. Фото: Globallookpress.com

Как рассказали в театре, звезда решила отойти от дел. Ее роли перешли к другим артисткам. В «Чайке» она играла Нину Заречную, и ее заменила Софья Евстигнеева. В «N13 D» Джейн Уорзингтон теперь играет Ксения Теплова.

Отметим, что в прошлом сезоне Андреева играла в театре «Практика». Там рассказали, что роли звезды распределили между другими актрисами.

«В последнее время Паулина не играла. В спектакле «Поле» три актрисы играют одну роль, сменяя друг друга. Вместо Паулины никого вводить не стали. Текст роли актрисы разделили между собой».

Представитель театра

Напомним, что Паулина Андреева родила сына Ваню режиссеру Федору Бондарчуку. При этом новость о рождении первенца в ее семье для многих стала неожиданной, сообщает МК.

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