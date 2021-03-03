Новый взгляд на «Кармен»: Константин Богомолов ставит свою первую большую оперу

Муж Ксении Собчак, известный режиссер Константин Богомолов ставит свою первую большую оперу. Для этого театральный деятель отправился в Пермский театр оперы и балета, где с 1 марта начались репетиции под руководством дирижера Филиппа Чижевского. Оба маэстро работают над постановкой «Кармен» Жоржа Бизе. Премьера ожидается 3-7 апреля.

Ранее эта команда уже выпускала музыкальный спектакль — «Триумф Времени и Бесчувствия» на малой сцене Московского музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко, который был весьма тепло встречен критиками. Но за большое оперное произведение Богомолов берется впервые. Ожидается, что он подарит классической «Кармен» совершенно новый взгляд. Дирижер так же задался целью представить слушателям собственное прочтение.

«Ни для кого не секрет, что это самая популярная опера в мире, и вокруг нее существует множество штампов, которые мешают восприятию. Мне хочется исполнить «Кармен» с чистого листа, поэтому я попросил театр заказать новый нотный материал для оркестра и солистов, чтобы в нем не было старых пометок. Мне интересно почувствовать музыку внутренним слухом и найти для нее собственное решение», — говорит Филипп Чижевский.

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