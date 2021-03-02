Татьяна Васильева призналась, что актеры-геи интереснее своих гетеросексуальных коллег

По словам актрисы, ей часто приходится играть в паре с мужчинами нетрадиционной ориентации.

В интервью по случаю своего 74-летия актриса Татьяна Васильева посетовала, что среди актеров мало настоящих мужиков. Женщина призналась, что для нее огромная проблема найти себе партнера для новой постановки.

«Они все, во-первых, слабее тебя… Нет мужика — они все какие-то «тетки». Ну что мне, играть с «теткой», что я его люблю? Что он мой муж любимый и он мне еще изменяет… Ну кто в это поверит?!» — поделилась мыслями народная артистка РФ на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Актриса рассказала, как продюсер обычно приносит ей огромный список актеров, и она долго листает его, а когда находит артиста, похожего на мужчину, то тот обязательно оказывается очень востребованным и почти недоступным. Также, по словам Васильевой, среди выбора очень часто попадаются геи, с которыми ей тоже некомфортно играть.

Татьяна Григорьевна призналась, что партнеры-геи в ее антрепризах «были, есть и будут». Играя с ними, она выдумывает сама себе историю любви, потому как не может добиться правильной энергетики от мужчины.

Ведущий шоу спросил артистку, сильнее ли актер-гей по сравнению с актером-натуралом.

«Он интереснее. И зрителю, и партнеру. Он многограннее, многокрасочнее, — ответила Васильева. — Они могут играть очень разнообразный репертуар. И даже если он будет играть какую-нибудь советскую пьесу, если это будет гей, то это будет очень интересно».

Звезда театра добавила, что такие актеры могут сыграть любовь к женщине, и зрители легко в это поверят, но целовать партнершу гею обычно неприятно.

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