Зрители не нашли ее портрета в фойе: дочь Сергея Бодрова дебютировала на сцене театра

Дочь покойного актера, звезды картин «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова, 22-летняя Ольга впервые появилась на сцене театра. Она сыграла Лару Гишар в спектакле «Доктор Живаго» в «Мастерской Петра Фоменко».

Интересно, что спектакль растянулся на пять часов. В нем три действия и два антракта. Режиссер Евгений Каменькович рискнул доверить важную роль молодой актрисе и, как считают многие зрители, не прогадал. Ольга прекрасно вжилась в свой образ.

Любопытно, что в антракте многие стали шептаться об Ольге. Зрители попытались найти ее портрет в фойе, где можно увидеть фотографии артистов, но пока ее там нет, сообщает МК.

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Напомним, что Сергей Бодров – младший погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье осенью 2002 года. Фильме с его участием еще при его жизни вмиг становились культовыми. Кроме дочери, у Сергея Бодрова также остался сын Александр. Он появился на свет в августе 2002 года. Буквально за месяц до трагической гибели отца.

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