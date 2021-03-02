«Претензия была в неком искажении пути»: Хаматова объяснила, почему Гармаш ушел из «Современника»

По словам актрисы, нового худрука не все актеры приняли с распростертыми объятиями.

Актриса Чулпан Хаматова в интервью Надежде Стрелец объяснила, почему ее коллега Сергей Гармаш неожиданно для многих покинул «Современник» после смерти художественного руководителя театра Галины Волчек. Он не ужился с новым руководителем Виктором Рыжаковым.

«Галина Борисовна была мудра, но импульсивна. Виктор Рыжаков — это уже давно имя. Претензия была в некоем искажении пути, который проповедовала Галина Борисовна. Хотя для меня это прекрасный вариант для «Современника». Чулпан Хаматова

Также Хаматова вспомнила свой конфликт с Волчек, когда она отказалась играть в спектакле «Двое на качелях», взяв творческий отпуск. Как отметила актриса, кто-то донес Волчек, якобы она выступает в других театрах. По словам Хаматовой, это было неправдой. Она репетировали спектакли, но это было намного позже. Уже после ее творческого отпуска. Как сказала Хаматова, у Волчек с возрастом начала прогрессировать детская ранимость. Впрочем, на худрука обиды она не держит.

Напомним, что Сергей Гармаш покинул «Современник» после 35 лет служения театру. При этом он резко высказывался в адрес Виктора Рыжакова.

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