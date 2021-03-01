В Театре Вахтангова спустя 50 лет, наконец, поставили спектакль «Сказки старого Арбата»

Пьеса была написана специально для этой сцены, но ни разу не ставилась на ней.

В год своего столетия Театр Вахтангова обратился к творчеству Алексея Арбузова, чьи пьесы вошли в золотой фонд его репертуара. Оказывается, у советского драматурга был текст, написанный специально для вахтанговской сцены (еще в 1970 году), но так и не поставленный на ней. Труппа решила исправить этот недочет и подготовила премьеру «Сказки старого Арбата».

Первые показы пройдут 6, 7 и 29 марта. Режиссер — Екатерина Симонова.

больше по теме Спектакли с участием Ланового могут навсегда исчезнуть из репертуара Театра имени Вахтангова У звезды никогда не было дублирующего актера.

Сюжет рассказывает о старом мастере театральный кукол, которого ну просто вынуждают отправится в отпуск, раз он не хочет уходить на пенсию. Но вдруг в его доме появляется очаровательная девушка, в которую влюбляются все: и мастер, и его сын, и даже куклы. Молодая красавица из Ленинграда меняет закостенелый мирок московской квартиры.

Добавим, что по этой пьесе в 1982 году был снят фильм с Игорем Владимировым.

Смотрите также: