«Мужчины, не ходите в театр «уставшими»: Домогаров жестко высказался о зрителе на его спектакле

Актер Александр Домогаров в Instagram резко высказался в адрес одного из зрителей, который пришел на спектакль с его участием «Дядя Ваня» по Антону Чехову и уснул в зале. Причем этот мужчина занял место во втором ряду.

Как заметил Домогаров, неблагодарный зритель вертелся, нагибался, прятал голову, проваливался в сон в первом акте. Актер читал ему прямо в глаза монолог в сцене «предвыборной кампании». Тот в ответ громко сипел, ворочался, кашлял, присвистывал.

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По словам Домогарова, он надеялся не увидеть мужчину во втором акте. Но это все оказалось напрасно. Тот снова появился в зале. Лишь на поклонах зритель, к счастью, пропал из зала.

«Честно хотел ему сказать, что он сорвал спектакль лично мне! Может быть это не профессионально, но у меня руки опускаются и не только руки, когда я вижу такого зрителя. А на него нельзя не обратить внимание, громкий храп и ворочание на кресле при 50% рассадке во втором ряду заметно. Мужчины, не ходите в театр «уставшими». Александр Домогаров

Напомним, что Александр Домогаров является актером Театра Моссовета. В этом культурном учреждении он служит с 1995 года.

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