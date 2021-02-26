«Он себе ни в чем не отказывал»: Варшавер рассказал о размере пенсии Захарова перед смертью

Как отметил директор «Ленкома», он не может произносить эти цифры без юмора.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал размер пенсии, которую получал художественный руководитель театра Марк Захаров незадолго до своей смерти.

«У Марка Захарова была пенсия 25 тысяч рублей. Громадная пенсия. Он себе ни в чем не отказывал. У меня такая же пенсия приблизительно. Слышал, что пенсию будут увеличить. С первого марта. Будет не 25, а 28 тысяч рублей. Совсем другие деньги. Можно будет шиковать». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, он не может без юмора говорить о пенсиях работников театра. «В некоторых театрах зарплаты у сотрудников восемь тысяч рублей. У них просто нет возможности платить больше. Я в своем театре выискиваю возможности. Я 42 года в театре и люблю коллектив. У нас 15 народных, 15 заслуженных артистов. Мы работаем постоянно и думаем о своем коллективе», — сказал Варшавер.

Напомним, что Марк Захаров ушел из жизни в сентябре 2019 года. Ему на момент смерти было 85 лет.

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