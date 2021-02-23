«Фрекен Бок — потрясающая сексуальная женщина»: Максим Аверин возродит «Малыша и Карлсона»

Актер Максим Аверин поделился с журналистами своими планами по постановке детского спектакля. Звезда «Склифосовского» хочет обновить легендарного «Малыша и Карлсона» Театра сатиры. С этой идеей 45-летний артист пришел к художественному руководителю Александру Ширвиндту, в ответ тот понадеялся, что мужчина предстанет в образе Малыша.

Речь идет о культовой постановке Спартака Мишулина, которая была создана еще в 1968 году. Но, по мнению Максима, ее текст и персонажи должны стать более современными.

«Конечно, я вижу Карлсона другим. Это должен быть абсолютно современный дядька, который любит общаться, любит тусить, в котором живет ребенок. И, разумеется, Фрекен Бок должна быть не какой-то злой тетушкой, а потрясающей сексуальной женщиной. И я на эту роль пригласил Алену Яковлеву. Она прекрасный партнер, отважно пускается во все тяжкие. Это будет музыкальный спектакль и для детей, и для взрослых», — цитирует Аверина журнал «Москвич».

По задумке актера, Малыша будут окружать окружать гаджеты и роботы, а ему будет хотеться живого общения в виде щенка.

Максим уточнил, что никогда не играл в детских спектаклях и мечтает попробовать. Он надеется, что репетиции «Карлсона» начнутся в мае, чтобы к новому сезону театр смог представить зрителям эту премьеру.

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