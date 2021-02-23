«Такие вещи говорят, даже неловко становится»: Нагиев раскритиковал актеров, которые возглавили театры

При этом телеведущий не стал называть конкретных фамилий.

Телеведущий Дмитрий Нагиев нелестно отозвался об известных российских актерах, которые возглавили театры. При этом конкретных фамилий он называть не стал.

«Беда тем артистам, которые вдруг решили: то, чем они занимаются, есть центр вселенной. Вчера был приличный актер, а сегодня руководит театром. При этом дурак дураком, такие вещи говорит, от которых прямо неловко становится. Чего, парень, ты несешь? Это всего лишь театр! Мы всего лишь площадные в этой красивой и многогранной жизни». Дмитрий Нагиев

Как заметил Дмитрий Нагиев, в свое время он был самоедом. Сегодня же отдает себе отчет, что жизнь разнообразна и разнопланова. Но с другой стороны красочна и красива. Он добавил, то чем занимается, лишь микроскопическая часть этой самой жизни, сообщает «АиФ».

Напомним, что сразу несколько звездных российских актеров в разные годы возглавили театры. Владимир Машков с 2018 года худрук Московского театра имени Олега Табакова. Евгений Миронов с 2006 года худрук Государственного театра наций.

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