«Жизнь других» в Словении: сколько стоит образование и зачем местные постоянно ходят на…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Какое наследство оставил Андрей Мягков своим родственникам
Видео

«Такие вещи говорят, даже неловко становится»: Нагиев раскритиковал актеров, которые возглавили театры

При этом телеведущий не стал называть конкретных фамилий.

«Такие вещи говорят, даже неловко становится»: Нагиев раскритиковал актеров, которые возглавили театры
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Нагиев нелестно отозвался об известных российских актерах, которые возглавили театры. При этом конкретных фамилий он называть не стал.

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

«Беда тем артистам, которые вдруг решили: то, чем они занимаются, есть центр вселенной. Вчера был приличный актер, а сегодня руководит театром. При этом дурак дураком, такие вещи говорит, от которых прямо неловко становится. Чего, парень, ты несешь? Это всего лишь театр! Мы всего лишь площадные в этой красивой и многогранной жизни».

Дмитрий Нагиев

Как заметил Дмитрий Нагиев, в свое время он был самоедом. Сегодня же отдает себе отчет, что жизнь разнообразна и разнопланова. Но с другой стороны красочна и красива. Он добавил, то чем занимается, лишь микроскопическая часть этой самой жизни, сообщает «АиФ».

Напомним, что сразу несколько звездных российских актеров в разные годы возглавили театры. Владимир Машков с 2018 года худрук Московского театра имени Олега Табакова. Евгений Миронов с 2006 года худрук Государственного театра наций.

Смотрите также:

Тэги

Владимир МашковДмитрий НагиевДмитрий Нагиев последние новостиЕвгений МироновСергей Безруков