Два года почти не выходила из дома, сильно болела: почему Градова ушла из театра Сатиры

Звезда советского кино еще с восьмидесятых годов прошлого века не очень хорошо себя чувствовала.

Ушедшая из жизни актриса Екатерина Градова впервые начала испытывать проблемы со здоровьем еще в конце восьмидесятых годов прошлого века. Именно тогда она и приняла решение уйти из профессии и из театра Сатиры, которому долгие годы была верна. В итоге на ее счету осталось всего 12 работ в кино. Позже звезда «Семнадцати мгновений весны» рассказывала, почему покинула сцену.

«Был период, когда я сильно болела. Года два я почти не выходила из дома, похудела. Однажды случайно услышала, как врач сказал моим родным: «Забирайте ее, пусть хоть последний Новый год дома встретит». Вот тогда я обратилась к Богу, и болезнь отступила».

Екатерина Градова

Екатерина Градова была набожным человеком. Была уверена, что молитва помогает ей исцелиться. Она, к примеру, окончила Свято-Тихоновский Богословский институт. Ездила по монастырям и преподавала «Живое слово».

Добавим, что именно благодаря поездкам она обрела и личное счастье. В поездке в Оптину Пустынь она встретила физика Игоря Тимофеева, который был на девять лет ее младше. Он стал ее вторым супругом, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на момент смерти Екатерине Градовой было 74 года. У нее случился инсульт. Медики уже не смогли ее спасти. Дочь Градовой актриса Мария Миронова спешно прервала свой отпуск на Мальдивах и вылетела в Россию.

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