«Зрители должны пойти»: Светлана Немоляева сыграла в новом спектакле со своей внучкой

13 и 14 февраля в Московском театре имени Маяковского состоялась премьера комедийного спектакля «Как важно быть серьезным» по произведению Оскара Уайльда. В постановке играет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева со своей внучкой Полиной Лазаревой. В свежем интервью 83-летняя актриса пригласила поклонников увидеть эту историю. Она отметила, что у спектакля очень красивые декорации и костюмы.

«Мне кажется, зрители должны пойти, люди соскучились — им надоела просто неотесанная скамейка или завешанный тряпками стол на сцене, отсутствие декораций, когда рабочие возят кулисы то в одну сторону, то в другую и считается, что это уже оформление. А здесь, в «Как важно быть серьезным», все ярко, но не архаично и старомодно, а сделано по-современному», — цитирует Немоляеву журнал «Москвич».

У актрисы в постановке небольшая, но характерная роль. Она играет властную мать, приверженную принципам жизни английской аристократии. По ее мнению, Уайльд написал эту пьесу, как насмешку над высшим английским светом, и сделал это очень талантливо. Полина, кстати, играет дочь персонажа своей бабушки.

Следующие спектакли состояться 28 февраля, 5, 14 и 24 марта.

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