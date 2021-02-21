«Репетиции уже начались»: Александр Збруев рассказал, когда вернется на сцену в любимый театр

Актер Александр Збруев, которому скоро исполнится уже 83 года, обозначил сроки своего возвращения на сцену. Как известно, ранее он подхватил коронавирус, но болезнь по большому счету даже не заметил. Актера лишь недолго беспокоили кашель и температура. Он даже от госпитализации отказался.

«Самочувствие у меня боевое! Как только меня вызовут, сразу и вернусь в театр. Репетиции уже начались, и как только дойдет очередь до моей сцены, я тут же начну репетировать». Александр Збруев

Отметим, что в театре «Ленком» Александр Збруев задействован сразу в двух постановках. Это «Поминальная молитва» и «Перед заходом солнца». Премьера этого спектакля, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России не начнет ухудшаться, должна состояться в июне. Что касается «Поминальной молитвы», то ее планируют показать перед зрителями уже 17 марта, сообщает «Пятый канал».

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер отмечал, что планируется к июню выпустить сразу шесть премьер. Как известно, зрители заждались новых постановок в одном из самых известных театров России.

Смотрите также: