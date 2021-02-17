«Я не жалею»: Мария Миронова объяснила, почему спектакли с ней убрали из репертуара «Ленкома»

Актриса Мария Миронова объяснила, почему все спектакли с ее участием, кроме одного, были выведены за последнее время из репертуара театра «Ленком».

«Я не жалею. В тот момент, когда я стала мамой, это было идеально, и я вряд ли смогла играть больше. И нового я тоже не жажду. Премьера — это несколько месяцев постоянных репетиций в театре. Сниматься в кино в этом смысле проще». Мария Миронова

По словам Марии Мироновой, после смерти худрука «Ленкома» Марка Захарова в театре произошли большие перемены. Все потому, что из жизни ушел настоящий гений. Сейчас, как она считает, в театре переломный момент. Другому режиссеру непросто влиться в коллектив. Пока же директор театра Марк Варшавер вводит молодых актеров в новые постановки. При этом в репертуаре осталась большая часть спектаклей Марка Захарова, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что Мария Миронова в сентябре 2019 года стала мамой во второй раз. От четвертого мужа у нее родился сын Федор.

Смотрите также: