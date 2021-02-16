В столице поставят спектакль «Несчастливая Москва», созвучный с пандемией

В столичном театре «Практика» готовится к премьере спектакль «Несчастливая Москва», написанный одной из лидеров современной отечественной драматургии Евгенией Некрасовой. Название постановки хорошо отражает ее сюжет. В центре повествования окажутся москвичи, у которых в жизни, казалось бы, все хорошо, но неожиданно на город сваливаются несчастья, заставляющие его обитателей подстраиваться под новые условия жизни.

Знакомо звучит? Почти как во время пандемии, хотя пьеса была написана еще несколько лет назад. Вероятно, автор предчувствовал, что скоро привычное существование людей может измениться. Стоит ли говорить, что спектакль получится невероятно созвучным сегодняшнему дню. Это будет фантастическая история, одновременно смешная и грустная история о том, как привычная жизнь может неожиданно измениться.

«В «Несчастливой Москве» человек сталкивается с некоей катастрофой, с ситуацией, которую изменить не в силах. Ты сбит с толку и вынужден снова и снова проверять все на себе, проживая разные состояния и эмоции: от непонимания до отчаяния, от бунта до абсолютного принятия, до подчинения обстоятельствам и смирения. Нам сейчас это очень знакомо и близко», — говорит режиссер постановки Марина Брусникина.

Премьерные показы назначены на 15 и 16 апреля, в 20 часов.

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