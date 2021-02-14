«Я никому и ничего не обязана»: Марина Зудина резко высказалась о своей работе в театре

Актриса Марина Зудина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ достаточно резко высказалась о своей работе в театре. Речь зашла о том, как актеры должны выглядеть, когда приходят на работу.

«Я люблю красивые спортивные костюмы. Это очень удобно. Я приехала к вам сюда в студию на грим в хищном таком спортивном костюме. Это очень удобно». Марина Зудина

Как отметила Марина Зудина, она не обязана делать макияж перед походом в театр. «Я никому и ничего не обязана. Дома, конечно, мы, артисты, не ходим в макияже, как некоторые думают», — заметила она.

Напомним, что Марина Зудина – народная артистка России. Это звание она получила в 2006 году. Зудина — вдова народного артиста Олега Табакова. Не так давно в прессе прошли слухи, что якобы ее стали «зажимать» в театре и не предлагают новых ролей. «Не уволилась и не уволили. Играю. В МХТ им. Чехова и в Театре Табакова. Быть без работы намного хуже, я уверена. А много работающим желаю радостных выходных! Рада, что у вас много работы, у многих ее нет», — говорила не так давно звезда, общаясь с поклонниками в соцсетях, отвечая на слухи.

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