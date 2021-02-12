«Фантазируем»: Константин Хабенский сыграет барона Мюнхгаузена в новом спектакле

Постановку можно будет увидеть осенью 2021 года в МХТ имени Чехова.

В Московском художественном театре имени Чехова начались репетиции нового спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Руководит процессом режиссер Виктор Крамер, который также выступил автором пьесы и художником данной постановки. Главную роль исполнит блистательный Константин Хабенский.

«Фантазируем, нащупываем язык театрального рассказа», — цитирует сайт театра известного актера.

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Вместе с ним к ролям готовятся Станислав Дужников, Михаил Трухин, Кристина Бабушкина, Артем Волобуев и другие артисты.

Премьера спектакля намечена на осень.

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