«Фантазируем»: Константин Хабенский сыграет барона Мюнхгаузена в новом спектакле

В Московском художественном театре имени Чехова начались репетиции нового спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Руководит процессом режиссер Виктор Крамер, который также выступил автором пьесы и художником данной постановки. Главную роль исполнит блистательный Константин Хабенский.
«Фантазируем, нащупываем язык театрального рассказа», — цитирует сайт театра известного актера.
Вместе с ним к ролям готовятся Станислав Дужников, Михаил Трухин, Кристина Бабушкина, Артем Волобуев и другие артисты.
Премьера спектакля намечена на осень.