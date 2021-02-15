Какие тайны скрывают за кулисами создатели мюзикла «Шахматы»

С 18 февраля в рамках проекта «Театр наизнанку» зрители смогут попасть на экскурсию в закулисный мир известного мюзикла «Шахматы». Постановку столичного театра МДМ, в создании которой приняли участие больше 300 человек, уже называют театральной сенсацией. Ведь в спектакле задействованы передовые театральные и мультимедийные технологии. Один только монтаж оборудования занял целый месяц.

Корреспондент Teleprogramma.pro также побывала за кулисами постановки, чтобы узнать, как мюзикл связан с Ивом Сеном Лораном, для чего на сцене используются разметки, и как вообще работает этот сложный внутренний механизм.

О чем мюзикл «Шахматы»

Создателем оригинального спектакля, премьера которого состоялась в октябре прошлого года, являются либреттист Тим Райс, известный по мюзиклам «Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита», «Король Лев», а также победители конкурса «Евровидение» в 1974 году, авторы песен и участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.

Автором русского текста же стал поэт и музыкант Алексей Иващенко, режиссером выступил художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, создателем сценографии – знаменитый театральный художник Николай Симонов, а музыкальным руководителем – Джон Ригби, сотрудничающий с театрами Вест-Энда.

Продюсирует постановку Дмитрий Богачев, который подарил российским зрителям возможность увидеть на сцене мюзиклы «Призрак оперы», Chicago и другие нашумевшие постановки.

Вкратце о фабуле мюзикла «Шахматы»: в разгар холодной войны за чемпионский титул борются советский гроссмейстер Анатолий Сергиевский и американец Фредди Трампер. Выиграв сражение, Сергиевский уезжает на Запад вместе с секундантом и возлюбленной Трампера Флоренс.

Спустя год на чемпионате мира в Бангкоке советский шахматист уже представляет Великобританию. Также сюда приезжают бывший соперник Сергиевского Фредди Трампер, жена Сергиевского Светлана, а также сотрудник КГБ Молоков. Каждый из них намерен сыграть в свою собственную игру, которая может стать судьбоносной для всех участников этой истории.

Для чего на сцене нужны разметки

Вместе с экскурсоводом и стейдж-менеджером Валерией Терпуговой мы побывали за кулисами мюзикла, чтобы увидеть, из каких ингредиентов состоит театральная магия.

Итак, сцену занимают масштабные декорации, которые делят ее на три уровня. Сценическое пространство также разграничивают динамичные проекционные и светодиодные экраны. Пока Валерия ведет свой рассказ, мы видим, как прямо из-за кулис на сцену выезжает декорация, а наверху появляется проекция, изображающая горы.

«Специально для мюзикла «Шахматы» планшет сцены нужно было опустить на 15 сантиметров. Раньше здесь находился поворотный круг – конструкция, которая разворачивает что-либо на сцене, — объясняет Валерия Терпугова. — Нужно было полностью перестелить фанеру, которая служит полом, встроить направляющие декорации и нанести на пол разные метки: цифры, ромбики и т.д.

По словам Валерии, разметки позволяют точно выставлять декорации на тех местах, где они должны находиться. А нанесенные на пол цифры нужны в первую очередь для световых служб и артистов.

«В мюзикле очень много световых картинок, поставленных по точкам. Например, артист, поющий определенную арию, должен встать на цифру 0, — объясняет Валерия. — Если же занять другое место, то можно не оказаться в световой точке, а значит, на артиста не попадет свет. И зритель не будет видеть его лица. Также по точкам выстроено много хореографических рисунков».

На сцене также есть метка в виде ромба, которая обозначает движение конструкции даймонд. Этот мощный агрегат отвечает за световое оформление постановки. Когда даймонд двигается, артисту нельзя стоять на определенных местах.

Как работает стейдж-менеджер

С правой стороны кулис располагается пульт стейдж-менеджера, который следит за партитурой спектакля через несколько мониторов, с помощью которых можно увидеть все происходящее на сцене: все ли встали на нужные точки, не существует ли препятствий движению декораций. Многотонная конструкция управляется компьютером. Здесь важен каждый нюанс.

«Если что-то забыли убрать, то стейдж-менеджер не даст команду движению декораций. Она скажет коллегам, что они, например, не унесли стол. Иначе может случиться поломка, а артисты даже могут получить травму», — объясняет Валерия.

Неподалеку находится звуковая комната, где работает звукорежиссер. Он следит за технической исправностью всех микрофонов. А другой «звуковик» же располагается за пультом в зале. Перед каждым спектаклем проводится саундчек – проверка звука.

Где хранится реквизит

Весь реквизит хранится в специально отведенном месте – в открытом шкафу и на столах, разделенных на квадраты. В каждом из них можно увидеть вещи, задействованные в постановке: часы, кружки, сигареты и т. д. Предметам должен отводиться строго определенный квадрат.

По словам Валерии, вещи категорически нельзя раскладывать где попало, иначе в нужный момент артист ничего не найдет. Кстати, реквизит приобретался на барахолках и в антикварных лавках. Все детали спектакля максимально соответствуют духу времени действия мюзикла, это максимально важно для игры и существования артистов на сцене.

Но ведущую партию в мюзикле, конечно же, исполняют шахматы. По словам Валерии, игроки играют за шахматным столом. На шахматной доске устанавливаются часы, которые были изготовлены специально для спектакля. Все шахматные фигуры в постановке имеют встроенные магниты.

Костюмы по идеям Армани и Сен Лорана

Костюмы 80-х годов для спектакля были разработаны художником Марией Даниловой – лауреатом «Золотой маски», которая сотрудничает с МХТ им. Чехова, театром Станиславского и многими другими коллективами.

Для представителей советского и иностранного лагеря, между которыми разворачиваются шахматные баталии, подбирались свои наряды. Всего Марией было разработано около 500 костюмов, работа заняла целый год.

«Если говорить о советских людях, то Мария вдохновлялась коллекциями Ив Сен Лорана. Они темные – серые и черные, вытянутые вертикально, более готические. В костюмы иностранных гостей добавлено больше свободы, они светлые и вытянутые в горизонталь. Здесь Мария опиралась на идеи Джорджио Армани», — поясняет Валерия.

Специально для спектакля были сшиты и парики, за которыми нужно ухаживать, как за обычными волосами: мыть шампунем, подравнивать, подкрашивать. На изготовление одного парика уходит 80 часов рабочего времени.

Интересно устроена и внутренняя жизнь театра. На стенах размещены важные разметки с юмористическими записями, фотографии бэкстейджа реквизитора Максима Шивалина, а возле выхода на сцену расположилась детально продуманная модель сцены из LEGO, подаренная артистам поклонником «Шахмат» Владимиром Лебедевым: на ее детальное воссоздание у парня ушло две недели.

В финале экскурсии журналисты смогли побывать на оркестровой репетиции и насладиться игрой оркестра, который располагается на третьем уровне декораций (на высоте четырехэтажного здания), и услышать пение вокалистов. Перед каждым спектаклем артисты и музыканты репетируют наиболее сложные партии.

Но настоящая магия все-таки начнется, когда артисты выйдут на сцену перед зрителями.

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