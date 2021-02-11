Конфликт между амбициозными женщинами в Театре на Таганке: сколько Апексимова выплатит Сотириади

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова должна выплатить уволенному ранее, но позже восстановленному в должности режиссеру Ренате Сотириади полтора миллиона рублей. Именно такая сумма набежала за годы, пока между двумя амбициозными женщинами шел отчаянный спор.

Напомним, что в 2015 году Ирину Апексимову назначили директором «Таганки». Она оказалась в театре человеком со стороны. Сотириади сразу вступила с ней в открытый конфликт. В итоге, что неудивительно, режиссер попала под сокращение штата.

Вскоре Сотириади пошла искать правду в суде. В итоге процесс получился затяжным и длился шесть лет. На днях Мосгорсуд обязал восстановить Сотириади в должности штатного режиссера и компенсировать ей моральный ущерб в десять тысяч рублей и среднюю зарплату, набежавшую за прошедшие годы.

Заметим, что сейчас Сотириади трудится штатным режиссером во МХАТе имени Горького. О своей судебной победе над Апексимовой она пока не высказывалась, сообщает «Комсомольская правда».

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