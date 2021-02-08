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«Мерзкая повестка»: Ахеджакова отреагировала на слухи, что Ефремов мог стать худруком «Современника»

Как отметила звезда, актер — сын ее самой любимой подруги Аллы Покровской.

«Мерзкая повестка»: Ахеджакова отреагировала на слухи, что Ефремов мог стать худруком «Современника»
Лия Ахеджакова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Лия Ахеджакова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слухи, что актер Михаил Ефремов, если бы не устроил смертельное ДТП, мог стать художественным руководителем театра «Современник».

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: Globallookpress.com

«Это мерзкая повестка. Я в этом участвовать не хочу. Тем более, что Миша — сын моей самой любимой подруги, которая умерла полтора года назад, Аллочки Покровской. Я не участвую в этом».

Лия Ахеджакова

Ранее один из известных адвокатов на правах анонимности заявил, что его коллега Эльман Пашаев, который в суде защищал Ефремова, специально дискредитировал актера в глаза общественности. Якобы он выполнял заказ и мечтал, чтобы Ефремов оказался за решеткой. Причем ранее он мог даже стать худруком популярного театра.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП. Как известно, по его вине погиб человек. В момент аварии известный актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Лия АхеджаковаМихаил ЕфремовНовости googleтеатр "Современник"Эльман Пашаев