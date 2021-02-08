«Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова»: критики заступились за известного режиссера

7 февраля Ассоциация театральных критиков опубликовала открытое письмо к руководителю Департамента культуры Москвы, в котором попросила оставить режиссера на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Ранее в прессе появилась информация, что в столице не намерены продлевать истекающий 25 февраля контракт постановщика.

В своем обращении критики уверяют, что после 8 лет наблюдения за упомянутым театром, находят его выдающимся явлением в российской культуре. По их словам, Серебренникову удалось построить авторский театр, что очень ценно для зрителей.

«Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо (так случилось с Таганкой без Юрия Любимова, со Школой драматического искусства – без Анатолия Васильева), — говорится в письме. — «Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без «Гоголь-центра». Необходимо сохранить уникальный театр».

Также отмечается, что все билеты на спектакли данного учреждения раскупаются на месяц вперед. Напомним, недавно театр опубликовал свои планы на 2021 год.

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