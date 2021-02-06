«В балете все рухнуло чуть ли не в одночасье»: Данко рассказал, как «убивали» Большой театр

Музыкант Данко рассказал, как в свое время «убивали» Большой театр, в труппе которого он выступал. По его словам, у них когда-то были бесконечные гастроли. Они ездили с артистами в Австралию, Южную и Северную Америку. Все было просто прекрасно.

«Но потом пришел Горбачев, решил: давай не будет такой страны больше. И все разрушили. В балете тоже все рухнуло чуть ли не в одночасье. Пришли уничтожители и в Большой театр: руководителя Григоровича отодвинули, вернее, дали ему просто придуманную должность. А он человек своенравный, естественно, ушел, сказал до свидания». Данко

По словам Данко, власть в Большом театре оказалась в руках театрального режиссера Владимира Васильева. Его бывшие ученики стали рвать на куски Большой. В итоге театр был доведен до плачевного состояния. По словам Данко, физически добила Большой театр реконструкция, которая была не нужна. Была, в частности, испорчена, уникальная сцена.

Как добавил Данко, балет Большого театра позже пытался восстановить артист балета Сергей Филин, но его «уничтожили физически». Облили кислотой, и он потерял зрение. Не смог спасти Большой театр и иностранец Махар Вазиев, который работал ранее в знаменитом итальянском театре Ла-Скала. Но, как считает Данко, его постановки не имеют ничего общего с большим искусством, а на сцене с его приходом появилось «всякое ЛГБТ», сообщает «АиФ».

Напомним, что Данко участвовал в основных репертуарах Большого театра: «Спартаке», «Лебедином озере», «Щелкунчике» и многих других. В труппе театра он служил с 1990 по 2000 год, а затем решил переквалифицироваться в певца.

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