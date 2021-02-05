«Такие разговоры ходили»: адвокат заявил, что Михаил Ефремов мог возглавить «Современник»

Адвокат на правах анонимности заявила, что ее коллега Эльман Пашаев специально дискредитировал актера Михаила Ефремова в глазах общественности. По ее мнению, это был заказ.

«Михаила Олеговича хотели дискредитировать, чтобы его не рассматривали на роль художественного руководителя театра «Современник». А такие разговоры ведь ходили. Но там же бюджетные финансовые потоки, поэтому кто-то этого Пашаева и подсунул Ефремову». Адвокат

Как отметила адвокат, она убеждена, что Михаила Ефремова в тот злополучный вечер не было за рулем автомобиля в момент ДТП. Были свидетели, которые это подтверждали. Просто Эльман Пашаев не захотел с ними встречаться. Как считает адвокат, Пашаев просто утопил Ефремова своими необдуманными действиями, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок за ДТП в центре Москвы. По его вине погиб человек. За рулем в момент аварии актер был нетрезв.

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