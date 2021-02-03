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«У нас нет артиста номер два»: Крок навсегда вывел из репертуара спектакли с участием Ланового

Как отметил директор Театра имени Вахтангова, постановки были специально созданы для Василия Семеновича.

«У нас нет артиста номер два»: Крок навсегда вывел из репертуара спектакли с участием Ланового
Кирилл Крок. Фото: Globallookpress.com

Театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что спектакли с участием актера Василия Ланового навсегда исчезнут из репертуара культурного учреждения.

Василий Лановой
Василий Лановой. Фото: Globallookpress.com

«Спектакли с участием Василия Семеновича были поставлены специально для Василия Семеновича. Эти спектакли теперь, к сожалению, можно будет увидеть только в телевизионных записях, видеозаписях».

Кирилл Крок

Как отметил Крок, никто не собирается искать замену Лановому, потому что это просто нереально и невозможно.

«У нас нет подобного артиста номер два. Я таких не знаю. Если вы знаете, то подскажите мне», — заметил он.

Василий Лановой умер на 88-м году жизни от последствий коронавируса. Он был похоронен 1 февраля на Новодевичьем кладбище. В Театре Вахтангова он был задействован в спектаклях «Последние луны» и «Посвящение Еве».

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