«Человек без имени»: «Гоголь-центр» объявил премьеры на 2021 год

2 февраля московскому «Гоголь-центру» исполнилось 8 лет. По традиции, в этот день театр объявил о своих премьерах в наступившем году.

Так, 26, 27 и 28 февраля будет выпущен спектакль о писателе Владимире Одоевском «Человек без имени». Постановщики расскажут о страсти литератора к технологиям будущего и изобретению музыкальных инструментов. Зрители увидят на сцене механическую музыкальную инсталляцию, собранную из десяти пианино.

Также готовится спектакль «Страх и отвращение в Москве» с Владимиром Епифанцевым, Саввой Савельевым, Александром Горчилиным, Филиппом Авдеевым и другими актерами. Премьера запланирована на апрель. Можно сказать, что это будет российское переосмысление романа Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», более близкое отечественным зрителям.

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Осенью планируется поставить спектакль «Буковски». На сцене будет воссоздан один день крайне противоречивого писателя, основателя «грязного реализма» Чарльза Буковски, который буквально живет среди сюжетов своих произведений.

Также Кирилл Серебренников собирается поставить «Историю одного города» по роману Салтыкова-Щедрина. А еще, совместно с Центром Андрея Вознесенского, будет создан спектакль «Берегите ваши лица» — о совести с обращением к современной рэп-поэзии.

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