Спектакли с участием Ланового могут навсегда исчезнуть из репертуара Театра имени Вахтангова

У звезды никогда не было дублирующего актера.

Спектакли с участием покойного актера Василия Ланового «Последние луны» и «Посвящение Еве» могут навсегда исчезнуть из репертуара Театра имени Вахтангова. Дело в том, что у звезды никогда не было дублирующего актера, который бы теперь мог его заменить в этих популярных постановках.

Уже известно, что эти два спектакля, которые должны были пройти 6 и 12 февраля, отменены. Дальнейшая их судьба весьма туманна.

Интересно, что уже спустя сутки после похорон Василия Ланового, прощание с которым как раз и прошло на сцене Театра имени Вахтангова, в культурном учреждении актеры выйдут перед зрителями. Состоится постановка «Мадемуазель Нитуш» с танцами и песнями, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал перенесенный ранее коронавирус. Актер так и не смог полностью оправиться от коварного заболевания, которое унесло жизни уже многих звезд.

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