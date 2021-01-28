«Доросла, наконец»: Асмус рассказала о новой роли в театре, запечатлевшись с режиссером Чащиным

В конце прошлого года Кристина Асмус изменила имидж. Из натуральной блондинки она превратилась в жгучую брюнетку. Преображение нужно было для новой роли в кино, так объяснила свой неожиданный для многих шаг актриса. Теперь же у нее еще одна роль, на этот раз в театре. Об этом Кристина рассказала своим фанатам в Instagram.

«Я репетирую новый спектакль… «Леди Макбет Мценского уезда»! Я играю леди Макбет! Моя мечта уже лет 15! Доросла, наконец», — написала Асмус.

На снимке она позировала в черном худи и брюках рядом с режиссером Данилом Чащиным. По словам актрисы, он специально пришел в Театр имени М.Н. Ермоловой ставить эту пьесу. Премьера ожидается в сентябре.

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